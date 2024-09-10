В США арестовали американца по обвинению в обходе санкций против России

Житель штата Массачусетс, которого правоохранительные органы США обвиняют в участии в сговоре с целью обхода антироссийских санкций, арестован и ему уже предъявлено соответствующее обвинение, информирует ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что некий Сэм Бхамбхани якобы активно помогал одному из россиян переправлять за океан запрещенное к продаже на территории России лазерное оборудование.

«По данным обвинения, Сэм Бхамбхани якобы сотрудничал с гражданином Российской Федерации, который перепродавал лазерное оборудование, предназначенное для сварки, маркировки, резки, глубокого гравирования и систем движения», — отмечает агентство.

Как стало известно журналистам, обвиняемый американец вину свою признавать отказался. В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде.

4 сентября CNN сообщил о включении ряда российских СМИ в список санкций США. Причиной стали подозрения во вмешательстве в президентские выборы. В потенциальном перечне «Россия сегодня» и ее дочерние компании (РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik). Позже появилась официальная публикация Минфина США. RT ответил на попадание в список санкций.