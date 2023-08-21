В США автомобиль врезался в толпу с людьми

Семь человек получили ранения в результате страшного инцидента, произошедшего в центре Манхэттена.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на полицию Нью-Йорка. Автомобиль врезался в толпу людей, вызвав панику и хаос на улицах этой популярной части города.

По информации от правоохранительных органов, шесть мужчин в возрасте от 24 до 61 года и одна 34-летняя женщина пострадали в результате инцидента. Хотя полученные травмы не представляют угрозы для жизни, они все равно являются серьезными и требуют медицинского вмешательства.

Сообщается, что после наезда автомобиля на толпу, женщина-водитель покинула место происшествия. Впоследствии она попала в аварию, в которой пострадали три автомобиля. Среди людей жертв не оказалось.

Полиция предполагает, что за рулем автомобиля находилась 29-летняя женщина, проживающая в Нью-Джерси. В настоящее время она находится под стражей и проходит медицинскую экспертизу.

Власти и полиция Нью-Йорка активно работают над выяснением всех обстоятельств инцидента.