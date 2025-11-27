В США бездомный погиб, застряв в контейнере для благотворительного сбора вещей

В американском Хьюстоне произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель. По информации телеканала KHOU , мужчина смертельно застрял внутри контейнера, предназначенного для сбора благотворительных вещей.

По предварительным данным, погибшим является 45-летний мужчина без определенного места жительства. Он попытался проникнуть в контейнер, чтобы взять одежду, и при этом его тело заклинило в приемном люке. Конструкция таких ящиков оснащена противоугонными механизмами, которые, вероятно, и привели к его блокировке внутри. Осознав опасность, мужчина успел позвонить в службу экстренной помощи 911, сообщил диспетчеру свое местонахождение и пожаловался на проблемы с дыханием.

Специалисты предполагают, что он оказался зажат в позе, критически затруднявшей работу легких. Несмотря на оперативный выезд — спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после вызова — помочь ему уже не удалось.

