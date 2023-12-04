В США бьют тревогу из-за использования искусственного интеллекта для создания сексуального контента с участием школьниц

В США школьницы и их родители безуспешно пытаются добиться защиты из-за появления в интернете сексуального контента, сгенерированного искусственным интеллектом, пишет The Associated Press.

Власти расследуют инцидент с участием подростка, который использовал искусственный интеллект для создания и распространения интимных изображений девочек-подростков в средней школе в пригороде Сиэтла.

Подобных случаев становится все больше. Согласно анализу, проведенному независимым исследователем Женевьевой О (Genevieve Oh), в этом году в сети было размещено более 143 тысяч новых фейковых видео, что превосходит показатели всех остальных лет вместе взятых.

Пострадавшие от фальшивок призывают к федеральному регулированию, которое обеспечит единую защиту по всей стране, но пока приемлемого решения не найдено.

Эксперты говорят, что ситуация становится только хуже, поскольку технология изготовления дипфейков становится все более доступной и простой в использовании. Отдельные штаты (Техас, Миннесота, Нью-Йорк) уже приняли законы, криминализирующие подобный бизнес.