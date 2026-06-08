В США экс-директор похоронного бюро получил три месяца тюрьмы за отрезание головы покойной женщине

57-летний американец Бенджамин Хэнсон приговорен к трем месяцам тюремного заключения за шокирующий инцидент, произошедший 25 лет назад. Как сообщает издание People , в конце 1990-х годов он отрезал голову умершей женщине, тело которой впоследствии кремировал.

В 1999 году Хэнсон, работавший тогда директором похоронного бюро в Колорадо, получил заказ на кремацию 92-летней Элис Питерсон. По данным следствия, мужчина забрал тело пожилой женщины из больницы, положил его в кузов служебного автомобиля, после чего ручной пилой отделил голову. Череп он сначала закопал на одном из кладбищ, но затем передумал и выбросил его в овраг. Обезглавленное тело, как установило расследование, было отправлено в печь крематория.

В октябре 2002 года группа бойскаутов обнаружила человеческий череп в том самом овраге. Опознать останки удалось лишь спустя две десятилетия. Самого Хэнсона арестовали в декабре 2025 года.

В суде выяснились дополнительные подробности о психическом состоянии бывшего работника ритуальных услуг. Бывшие подчиненные рассказали, что летом 2001 года он окончательно потерял рассудок и был госпитализирован в психиатрическую лечебницу. Позже его уволили из похоронного бюро.

На допросах Хэнсон признался, что испытывал навязчивое желание отрезать людям головы. Судья на заседании сообщил, что подсудимый просто хотел узнать, почувствует ли он что-нибудь, когда сделает это.