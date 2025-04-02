В США испытали страх из-за российской ракеты

Произведенная в России гиперзвуковая ракета «Циркон» несет смертельную опасность для кораблей. Об этом сообщил National Interest.

В публикации отмечается, что подобный вывод был сделан на основе озвученных данных.

«Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров», — говорится в материале.

По мнению автора материала, новое российское вооружение является впечатляющим образцом, который в состоянии сделать несущие ее подводные суда еще более опасными для неприятелей.

Ранее стало известно о том, что западные страны испугались возможностей «Циркона». В частности, волнение у них вызывает тот факт, что вооружение подобного вида можно запустить с различных платформ.