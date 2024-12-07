Infobrics: западные страны боятся возможностей отечественной ракеты «Циркон»

Уточняется, что главный страх им внушает тот факт, что ракета может быть запущена с различных платформ: с подводных лодок, кораблей и с земли.

Отмечается, что чистая скорость и кинетическая энергия «Циркона», который способен нести ядерное оружие, превосходит известные в мире аналоги.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш заявил, что бомбы РФ могут сносить многоэтажки.