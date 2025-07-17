Президент США Дональд Трамп объявил о грядущих изменениях в рецептуре Coca-Cola для американского рынка. Об этом он написал в своей соцести Truth Social.

По словам американского лидера, компания начнет использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который применяется в США сейчас.

Трамп также поблагодарил руководство Coca-Cola за готовность пойти на эти изменения, которые, как отмечает агентство Reuters, связаны с инициативой «Сделаем Америку снова здоровой». Активно продвигающий идеи здорового питания Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди — младший давно добивается пересмотра состава популярных продуктов и исключения искусственных добавок.

В настоящее время Coca-Cola использует разную рецептуру в зависимости от страны. Например, в Мексике и некоторых других государствах напиток уже производится с тростниковым сахаром, тогда как в США остается версия с кукурузным сиропом.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, как европейские страны могут «надуть» президента США Дональда Трампа.