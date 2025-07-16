Шойгу рассказал, как европейские страны могут «надуть» Трампа

В интервью изданию «Коммерсантъ» секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил мнение, что европейские члены НАТО могут использовать «лазейки» в соглашении об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП. По его словам, существует вероятность, что часть этих средств будет направлена на финансирование гражданской инфраструктуры, что позволит Европе создать видимость выполнения требований США об увеличении военных расходов.

Шойгу отметил, что первые результаты нового оборонного бюджета будут подведены только к 2029 году, когда истечет президентский срок Дональда Трампа. Он допустил, что европейские страны, известные своим умением обходить договоренности, могут «надуть» американского лидера, не выполнив взятые на себя обязательства.

По словам секретаря Совбеза, на саммите НАТО в Гааге было решено увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.

Шойгу предположил, что европейские страны могут «пойти на хитрость» и включить в «смежные» расходы затраты на строительство дорог и другой гражданской инфраструктуры, что приведет к формальному выполнению рекомендаций НАТО.

В том же интервью Шойгу прокомментировал заявление Дональда Трампа о достижении договоренностей с Евросоюзом по поставкам вооружения Украине. Он напомнил, что Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял, что «это не его война» и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность, а также покупать оружие для Киева.

Ранее сообщалось, что Москва призывает оказать давление на Киев для продолжения диалога.