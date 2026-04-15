Джон Марк Дуган, 49-летний бывший морской пехотинец и экс-полицейский из Флориды, вот уже десять лет живет в подмосковном Щелкове. Причиной переезда стали не романтические увлечения или работа, а угрозы на родине — мужчина вел блог, где разоблачал коррупционные схемы влиятельных людей. В апреле 2016 года он получил политическое убежище в России, а затем и гражданство РФ. Сейчас американец трудится в IT-сфере и ни разу не пожалел о своем выборе.

Одним из самых больших сюрпризов для него стала российская система здравоохранения. До переезда Дуган, как и многие жители Запада, был уверен, что отечественные больницы кишат насекомыми, а врачи работают в нетрезвом состоянии — именно такую картину рисовали западные СМИ. Реальность перевернула его представления с ног на голову.

Поворотным моментом стал диагноз «рак кожи». Американец попал в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве. По словам Дугана, его поразили масштабы учреждения, современное оборудование и невероятный профессионализм персонала. Он признался, что был в шоке, когда узнал: разработки этой клиники применяются во всем мире.

Операцию назначили уже через семь дней, а спустя двое суток пациент уже отправился домой. Американец подсчитал: аналогичная процедура в США обошлась бы ему в сумму от 50 до 100 тысяч долларов. Как он выразился, пришлось бы либо платить из своего кармана, либо брать кредит и расплачиваться полжизни. В России же лечение обошлось ему совершенно бесплатно — благодаря полису обязательного медицинского страхования, который он оформил как гражданин РФ.

Скептически настроенные приятели Дугана в Штатах предположили, что флагманский онкоцентр — это исключение, а в обычных больницах все иначе. Тогда американец решил провести эксперимент: когда у него обнаружили пупочную грыжу, он намеренно обратился в рядовую городскую больницу имени Кончаловского в Зеленограде. Результат вновь превзошел ожидания. Оказалось, что местный хирург проходил стажировку в Германии, все анализы удалось сдать в считаные дни через интернет-запись, а уже на следующий день после операции пациента выписали домой. По прикидкам Дугана, в США за такое вмешательство пришлось бы отдать минимум 35 тысяч долларов, да еще и томиться в очереди неделями.

Как отмечает еженедельник «Аргументы и Факты», случай Джона Марка Дугана — не привилегия для избранных. Каждый россиянин может получить высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих столичных стационарах бесплатно по ОМС в рамках программы «Москва — столица здоровья». Достаточно оставить заявку на портале проекта с необходимыми документами — персональные кураторы сами подберут клинику и согласуют дату госпитализации.