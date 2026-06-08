В США молодожены попали в авиакатастрофу сразу после свадьбы: жених накрыл невесту собой и спас ей жизнь

В штате Джорджия трагедия оборвала жизнь 25-летнего Дэйва Фиджи — спустя несколько часов после свадьбы он погиб в крушении вертолета, но успел спасти свою новоиспеченную жену. Как сообщает издание Daily Star , пара планировала лететь в Атланту для медового месяца, однако вылет задержался из-за тумана.

Трагедия произошла 29 мая в городе Доусонвилл. После того как туман рассеялся, пилот принял решение облететь непогоду на большой высоте. Супруги поднялись на борт, но через несколько минут после взлета вертолет резко потерял высоту и рухнул в лесном массиве.

В результате крушения Дэйв Фиджи и пилот погибли. Невесту обнаружили под обломками спустя пять часов — она не получила серьезных травм, потому что мужчина накрыл ее своим телом, приняв удар на себя.

В настоящее время точная причина авиакатастрофы неизвестна. Расследование начали следователи Национального совета по безопасности на транспорте США.