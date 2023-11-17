В США мужчину приговорили к 50 годам тюрьмы за убийство 40-летней давности
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65-летний Дональд Сантини был приговорен судом в Тампе (штат Флорида) к 50 годам тюремного заключения за убийство женщины, совершенное им в 1984 году, сообщает АР.
Сантини признал свою вину, чтобы избежать обвинения в убийстве первой степени.
До своего ареста Сантини жил в Калифорнии под именем Веллман Симмондс. Он был президентом местного совета по водоснабжению в Кампо, крошечном пригороде Сан-Диего, и регулярно выступал на заседаниях общественного совета.
Сантини разыскивали много лет, он подозревался в совершении многих преступлений. До своей благопристойной жизни калифорнийского обывателя преступник сменил 13 имен.