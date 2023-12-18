В США назвали число потерь мобилизованных солдат ВСУ
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Вооруженные силы Украины потеряли с зоне СВО уже порядка 90% своих мобилизованных бойцов. Такие данные предоставил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В беседе с блогером Дэнни Хайфоном он пояснил, причиной таких чудовищных потерь является низкая эффективность новобранцев на передовой.
«Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься», — подчеркнул Риттер.
Перед этим Риттер предупредил, что британская служба внешней разведки и американское ЦРУ готовят акцию по устранению действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.