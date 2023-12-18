Приведшие к президентской должности нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского западные спецслужбы, его же и ликвидируют в скором времени, сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

В интервью журналисту Дэнни Хайфону в его You-Tube-канале военный эксперт сообщил, что в настоящее время британская служба внешней разведки MI-6 и американское ЦРУ разрабатывают комплекс мер по устранению ставшего неугодным Западу президента Украины.

«Судя по тому, как с Зеленским обращались в Вильнюсе на саммите НАТО, это человек, который перестал быть полезным. Это один из тех, кого специально подобрали, чтобы продвинуть», – сказал он.

По словам эксперта, в МИ-6 и ЦРУ не исключают сценарий с физическим устранением Зеленского.

Ранее сообщалось, что генерал США Антонио Агуто ударил украинского солдата при Владимире Зеленском. Инцидент с рукоприкладством произошел во время посещения президентом Украины военной базы США в германском Висбадене.