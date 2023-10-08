В США назвали грозное оружие России «от которого нет защиты»

Гиперзвуковые ракеты России, как показала практика, оказались абсолютно неуязвимы перед любой системой ПВО, существующей в мире. Это дает Москве беспредельные возможности в зоне СВО на Украине и не только, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он напомнил что Россия вложилась в разработку гиперзвуковых ракет и, таким образом, получила стратегическое преимущество. А США в это самое время тратили миллиарды долларов на истребители F-35, которые, в итоге, во многом уступают новейшему российскому оружию.

«Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — посетовал Макговерн.

В продолжение темы аналитик подчеркнул, российские гиперзвуковые крылатые ракеты могут делать в воздухе то, о чем никакие американские истребители F-35 «не могут даже мечтать». И защититься от российского оружия просто невозможно.