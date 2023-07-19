В США не получили никакой информации от Пхеньяна о сбежавшем в КНДР военнослужащем

Фото: [ Мост, ведущий к демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей/АР/ТАСС ]

КНДР не предоставила никакой информации американским властям о сбежавшем в Северную Корею рядовом армии США Трэвисе Кинге, сообщает Associated Press.

Накануне во время экскурсии Кинг пересек демаркационную линию между двумя корейскими государствами. Очевидцы уверяют, что солдат при этом громко грохотал. Кинг подлежал отправке обратно в Штаты после того, как провел 50 суток в следственном изоляторе за то, что пнул южнокорейскую патрульную машину.

Как предположил эксперт агентства, Пхеньян может использовать Кинга в пропагандистских целях.

Представитель американского командования в Южной Корее Айзек Тейлор заявил, что военные работают над проблемой возвращения беглого солдата.