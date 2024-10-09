Создан новый способ доставки лекарств прямо в мозг

Разработан новый неинвазивный метод доставки лекарства прямо в мозг человека. Для этого понадобится ультразвук. Он позволяет медикаментам преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от внешних воздействий. Такое исследовние появилось в научном издании Nature Communications.

Раньше проблема заключалась в том, что в орган могли попасть только несколько веществ. Например, вода, кислород и общие анастетики, которые состоят из очень маленьких молекул. В новом исследовании ученые Технологического института Джорджии научились временно открывать так называемые «окна» в ГЭБ. Для этого команда начала воздействовать на микропузырики в белковой оболочке мозга ультразвуком.

Подобные методы заставляют микропузырики быстро расширяться и сжиматься. Это сотрясает гематоэнцефалический барьер и создает небольшие отверстия для прохождения терапевтических средств.

Доклинические испытания показали нужную разонансную частоту, которая усиливает движение микропузырьков. Кроме того, эксперименты помогли выявить, что есть частоты, которые усиливают движение иммунных кклеток, а также повышают накопление вещества препаратов в опухолях мозга.

Отмечается, что исследования дают надежду на более эффективную борьбу с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, открытие даст возможность ученым получить больше информации о мозге.