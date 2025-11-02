В Конгрессе США состоялось обсуждение материалов, связанных с расследованием случаев обнаружения неопознанных летающих объектов. На повестку был вынесен вопрос о возможном изъятии образцов, которые в ряде отчетов фигурируют как «нечеловеческие останки». Повышенный интерес к теме возник после активного распространения публикаций о межзвездном объекте 31/ATLAS, движущемся через Солнечную систему, сообщают Актуальные Новости.

Объект по размерам сопоставим с районом Манхэттен, а его масса якобы оценивается в 33 млрд тонн. Дополнительный резонанс вызвало заявление хакера, утверждавшего, что получил доступ к закрытым документам ЦРУ, где объект обозначен как «маточный корабль». В утечке говорится о возможном присутствии большого количества представителей внеземной формы жизни на борту.

Некоторые американские издания также заявляют, что высокопоставленные чиновники США косвенно подтверждали существование секретных программ, связанных с изучением НЛО. В нескольких публикациях упоминалось, что Конгресс обладает данными о биологических образцах, изъятых на местах крушений неопознанных объектов.

Существует и противоположная точка зрения: ряд экспертов считает происходящее элементом информационной кампании. Российский политический аналитик Юрий Баранчик заявил, что России необходимо включиться в исследование феномена НЛО и не исключать возможность существования иных цивилизаций во Вселенной.

Ранее сообщалось, что в Зарайске открыли обновленный ФАП.