В США подросток провел почти 4 дня без еды и воды после падения с 70-метровой высоты

В американском штате Миссури мальчик провел почти четверо суток на дне обрыва после падения, прежде чем его обнаружили спасатели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 июля. В этот день 13-летний Дакота Тренкл поехал к другу на скейтборде. А когда он не вернулся домой, родственники начали масштабные поиски. Через три дня служебная собака по кличке Дэрил помогла найти подростка в глубоком овраге возле озера Гус-Крик.

Медики диагностировали у школьника серьезные травмы: повреждения мозга, пневмонию и раны. После 11 дней, проведенных в медикаментозной коме, мальчик пришел в сознание.

Как рассказала его мать, первым делом он попросил газировку, которую ему принесли через час. Сейчас подросток проходит реабилитацию, хотя врачи предупреждают, что восстановление займет много времени.

