В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare

В американских онлайн-магазинах начали продавать футболки, кепки и другие товары, связанные с нашумевшим убийством главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

На одежде изображают портрет человека, которого считают подозреваемым, а также слова «отвергай», «защищайся» и «допрашивай» (deny, defend, depose), выгравированные на гильзах, найденных на месте преступления, что отсылает к стратегии страховых компаний.

Футболки с похвальными изображениями подозреваемого и кепки с надписью «охотник на гендиректоров» можно приобрести за $30-40.

До этого американские власти выражали обеспокоенность популярностью подозреваемого, сравниваемого с Робином Гудом. Кроме того, пользователи пытались снизить рейтинг ресторана, сотрудник которого сообщил о подозреваемом, оставляя жалобы на так называемых «крыс».

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прокуратура предъявила обвинения подозреваемому, связанному с делом об убийстве главы компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.