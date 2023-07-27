В США представили ливрею для нового экологичного самолета

В Соединенных Штатах была представлена ливрея для нового экологичного самолета Х-66А. Он будет окрашен в белый цвет, с разноцветными полосами на хвосте. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

Самолет был разработан Boeing’ом в коллаборации с NASA. Он стал результатом их совместных трудов над проектом Sustainable Flight Demonstrator.

NASA сообщали, что конструкция аппарата сможет снизить потребление топлива и количество выбросов в атмосферу почти на треть, если сравнивать с другими самолетами.

Для Х-66А использовалась концепция Transonic Truss-Braced Wing. У самолета очень длинные тонкие крылья, стабилизированные стойками, соединяющими их с основной частью. Такая форма способствует аэродинамичности, а значит, самолет будет потреблять меньше топлива.

Первые испытания назначены на 2028 год. Если все пойдет по плану, то Х-66А будут летать по небу уже в 2030-ом, в коммерческих целях.