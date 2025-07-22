В США раскрыли засекреченные архивы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Национальная разведка США обнародовала около 230 тыс. страниц документов, связанных с убийством борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщила глава национальной разведки США Тулси Габбард, выполняя указ бывшего президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

Опубликованные материалы включают в себя подробные сведения о расследовании ФБР, в том числе различные версии произошедшего и внутренние служебные записки ведомства. Однако эксперты, изучающие биографию Кинга, отмечают, что существенной новой информации в документах практически нет.

Важно отметить, что часть материалов, касающихся слежки ФБР за Мартином Лютером Кингом, останется засекреченной до 2027 года. Такое решение было принято после того, как суд отклонил просьбу министерства юстиции США о досрочной публикации этих документов.

Мартин Лютер Кинг, получивший Нобелевскую премию мира в 1964 году за продвижение ненасильственного сопротивления расовой дискриминации в США, был убит в 1968 году беглым заключенным Джеймсом Эрлом Рэйем. Он считается одним из самых влиятельных мыслителей в истории Америки.

Стоит напомнить, что ранее администрация Трампа также обнародовала засекреченные документы, связанные с убийствами президента Джона Ф. Кеннеди и его брата Роберта.