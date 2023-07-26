В США расследуют дискриминационную позицию Гарварда при зачислении абитуриентов

Министерство образования США начало расследование якобы дискриминационной политики Гарвардского университета при зачислении абитуриентов, говорится в сообщении ведомства.

Основанием для проверки стал иск трех правозащитных организаций, которые отметили, что 70% студентов, принятых в университет на основе преференций, являются белыми.

В жалобе также отмечалось, что приоритетное право на поступление имеют родственники спонсоров университета и дети бывших выпускников.

Представитель Гарварда Николь Рура заявил, что университет «удвоит усилия», чтобы обеспечить расовое разнообразие студентов.

Гарвард является старейшим вузом США и входит в так называемую «Лигу плюща», ассоциацию восьми элитных американских университетов.