В США россиянин был арестован по обвинению в незаконном вывозе электроники

Американскими властями был арестован гражданин России Максим Марченко, который обвиняется в незаконном вывозе электроники из страны. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Минюста США.

Там сообщается, что задержанный вместе с сообщниками закупал микроэлектроннику американского производства в интересах российских покупателей. Сообщается также, что с мая 2022 года Марченко купил в Штатах микродисплеи на сумму более полутора миллиона долларов. Уточняется, что приобретенные им дисплеи потенциально могут быть использованы для создания военных оптических приборов.

Марченко сейчас находится под стражей. Ему вменяется 4 статьи, в результате чего, россиянину может грозить срок до сотни лет тюремного заключения.