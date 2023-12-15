В США сенатор заявила о цензуре пропалестинского контента в Meta*

Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен направила письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, в котором выразила обеспокоенность предполагаемой цензурой пропалестинского контента на платформах компании, сообщает The Guardian.

В письме Уоррен ссылается на заявления более 90 правозащитных организаций, а также на сообщения СМИ.

Сенатор указала, что ряд постов удалялись, а пользователи ограничивались в своих правах. Ранее Meta объясняла это сбоями в сети, но независимый анализ выявил наличие цензуры.

Уоррен задала Цукербергу целый ряд вопросов о модерации контента, касающегося палестино-израильского контента, и попросила дать ответ к 5 января 2024 года.

* признана в России экстремистской организацией