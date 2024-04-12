В США скончались самые старые в мире сиамские близнецы

Американки Лори и Джордж Шаппеллы родились в 1961 году со сросшимися черепами. Им удалось прожить 62 года, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

О смерти близнецов стало известно 12 апреля, хотя их не стало еще 7 числа. Лори и Джордж скончались в больнице Университета Пенсильвании в возрасте 62 года. При этом близнецы побили рекорд по долгожительству. До них ни одним сиамским близнецам не удавалось дотянуть до столь солидного возраста. Американцы обогнали предыдущих рекордсменов на 9 лет.

Отметим, что черепа близнецов были сросшимися: 30% мозга и кровеносные сосуды были общими. До смерти они не пытались разделиться, так как операция могла их убить.

По каким именно причинам наступила смерть Лори и Джорджа не уточняется.

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