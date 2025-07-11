В США сняли хоррор по мотивам убийств одного из самых известных каннибалов в России

Голливуд обратил внимание на одну из самых мрачных страниц российской криминальной истории — преступления новокузнецкого каннибала Александра Спесивцева. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Режиссер Майкл Кейси перенес действие из Кузбасса на Аляску, сохранив суть истории — дуэт маньяка и его матери, заманивающих жертв в свою ловушку. Сюжет взял многое от реальных преступлений Спесивцева. Главные роли исполнили Люк Бейнс («Сумеречные охотники») и Гвен Ван Дам («Звездный путь: Поколения»).

Фильм ужасов No Tears In Hell («В аду не плачут»), вдохновленный жуткими событиями, выйдет на цифровых платформах уже 12 августа 2025 года.

Напомним, что реальный новокузнечанин Спесивцев совершал чудовищные преступления еще в 1990-х: его жертвами стали дети и женщины, которых он не только убивал, но и употреблял в пищу. В этом году дочь одной из жертв сумела отсудить у маньяка компенсацию в 1 млн рублей.