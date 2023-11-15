В США сотни протестующих заблокировали улицы Сан-Франциско из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

В американском Сан-Франциско на фоне проходящих сегодня переговоров главы Белого дома Джо Байдена с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином вспыхнули волнения протестующих против якобы притеснений Пекином жителей северных территорий страны, сообщает РИА Новости.

Демонстранты уже успели заблокировать в Сан-Франциско автомобильное движение движение по одной из центральных улиц рядом с районом проведения саммита АТЭС.

«Протестующие с флагами Тибета, транспарантами и баннерами выкрикивают лозунги с различными требованиями, включая отделение от Китая Тибета и Внутренней Монголии, а также с критикой в адрес китайских властей», - сообщает агентство.

Отмечается, что полицейские Сан-Франциско находятся неподалеку, но пока предпочитают не разгонять толпу. Однако ближе к площадке АТЭС уже сконцентрированы десятки местных силовиков со шлемами, дубинками и огнестрельным оружием.

Напомним, саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества проходит в эти дни в американском Сан-Франциско. Форум стартовал 11 ноября и продлится до 17 ноября включительно.