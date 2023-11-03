В США суд разрешил казнить 58-летнего заключенного «невиданным ранее» методом

Осужденный за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году, Кеннет Смит будет казнен с применением газообразного азота. Такое решение, как сообщает Fox News, вынес Верховный суд американского штата Алабама.

Таким образом, как приводится в публикации, судебная инстанция удовлетворила соответствующий запрос генпрокурора штата. Ранее Смита пытались казнить при помощи смертельной инъекции, но медики так и не смогли ввести ее в вену 58-летнего заключенного. Адвокаты мужчины уже заявили, что намерены продолжить его защиту в суде вышестоящей инстанции.

«Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой», - заявили юристы Смита.

К слову, казнь приговоренных с высшей мере наказания в США заключенных с помощью азота разрешена в настоящее время лишь в трех американских штатах. При этом до практики пока не доходило ни разу.

По технологии приговоренного к смерти принуждают дышать исключительно азотом, который через какое-то время провоцирует смертельную гипоксию.