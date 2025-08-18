В США супруги полтора года прятали погрызенные чихуахуа останки любовника

57-летняя Сюзанна Эгню и 55-летний Джеймс Эгню, проживающие в штате Колорадо, состояли в отношениях с мужчиной по имени Джим О'Нил. В декабре 2023 года он скончался.

По версии следствия, мужчина умер по естественным причина или из-за употребления наркотических веществ.

Супруги Энгю не сообщили о случившемся в полицию и продолжали получать его социальные пособия.

Через некоторое время они заметили, что останки их любовника погрызли их чихуахуа. Тогда супруги накрыли труп сдутым надувным матрасом.

В полицию обратился брат О'Нила. Он узнал, что кто-то регулярно снимает с его карты деньги.

Когда сотрудники полиции пришли к дому супругов с ордером на обыск, Сюзанна Эгню сразу призналась, что останки О'Нила находится внутри. Паре предъявили обвинения в надругательстве над телом умершего и краже более чем $17 тысяч (около 1,4 миллиона рублей), сообщает издание Daily Mirror.

Ранее сообщалось о том, что убившая родителей британка жила с мумифицированными телами четыре года.