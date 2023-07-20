В США участник лотереи Powerball выиграл джек-пот в размере более миллиарда долларов

В США участнику лотереи Powerball щедро улыбнулась удача: он выиграл джек-пот в размере $1,08 млрд, сообщается на сайте лотереи.

В США участнику лотереи Powerball щедро улыбнулась удача: он выиграл джек-пот в размере $1,08 млрд, сообщается на сайте лотереи.

Имя счастливчика не называется. Указано лишь, что выигрышный билет был приобретен в Калифорнии.

Победитель может разбить выигранную сумму на 30 ежегодных траншей или получить единовременно $516,8 млн.

В истории Powerball это третий по размеру выигрыш. Рекордным был джек-пот в размере $2,04 млрд, на втором месте – выигрыш в $1,586 млрд.

Стоимость билета лотереи составляет $2. В билете необходимо зачеркнуть пять цифр от 1 до 69 и еще одну от 1 до 26. Для получения джекпота необходимо, чтобы совпали все шесть цифр.