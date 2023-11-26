В США умер экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство Джорджа Флойда

В США умер бывший полицейский Дерек Шовин, который отбывал срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает канал BRIEF.

По информации других СМИ, экс-полицейский скончался в больнице штата Аризона Tuscan. За убийство Флойда в 2020 году Шовин получил 22,5 лет тюремного заключения. Сам он свою вину не признавал.

25 ноября газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что на Шовина напали в тюрьме. Он получил ножевые ранения, с которым был доставлен в медучреждение.

Инцидент, из-за которого полицейский отбывал наказание, произошел в мае 2020 года. Шовин в составе полицйской группы задержал жителя Миннеаполиса в Миннесоте Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивой купюры. Полицейские повалили мужчину на асфальт – Шовин поставил колено на его шею и прижал к земле.

Флойд, по словам очевидцев, не сопротивлялся. Он говорил, что не может дышать и просил полицейского убрать ногу. Впоследствии Флойд перестал подавать признаки жизни, он задохнулся.

Смерть Флойда вызвала волну массовых протестов в США. Чернокожие граждане выходили на улицы городов и скандировали лозунг Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Участники акций протестов заявляли, что полиция относится к чернокожим хуже, чем к белым. Они требовали прекратить полицейский произвол.