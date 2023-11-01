В США умер второй в мире человек с пересаженным от свиньи сердцем

Второй в мире пациент, которому пересадили сердце от свиньи, умер в США, сообщил 1 ноября медицинский центр Мэрилендского университета в США.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», – говорится в сообщении медцентра на официальном на сайте.

По данным центра, у мужчины была диагностирована терминальная стадия сердечной недостаточности. Врачи признали его непригодным для традиционной пересадки сердца. После того, как ему пересадили свиное сердце, Фоссет прожил еще шесть недель. Как отмечали специалисты, за это время наблюдался прогресс, поскольку пациент общался с близкими и играл в карты.

Первая в мире операция по пересадке свиного сердца человеку прошла в январе 2022 года в Медцентре Балтиморского университета США. Пациентом, получившим орган, стал неизлечимо больной житель штата Мэриленд Дэвид Беннетт. Мужчина умер через два месяца после операции.

Как отмечали СМИ, за мужчиной после операции постоянно наблюдали, но однажды в его крови обнаружили цитомегаловирус свиньи. В организме мужчины его оказалось мало. Беннетт в итоге скончался из-за цитокинового шторма и сердечной недостаточности.

Ранее главный внештатный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье в интервью РИА Новости заявил, что на данный момент российские специалисты сдержанно относятся к такому опыту.