В США умерла подруга Бродского, написавшая его биографию

Скончалась переводчица, журналистка и писательница, дружившая с Сергеем Довлатовым и Иосифом Бродским. Последнее время она жила в США, где и умерла. Об этом сообщает «Газета.ру»

Людмила Штерн прожила 88 лет. Но последние дни ее жизни было заметно, как она постепенно угасала, о чем написали родственники в соцсетях. Как стало известно, женщину подкосила болезнь, но вера на выздоровление все же теплилась где-то внутри.

Сама же Штерн родилась в 1935 году в городе, который тогда еще носил название Ленинград. Основным родом деятельности для писательницы были переводы и литературоведение. Виктор Штерн, доцент отделения информатики университета в Бостоне, являлся ее мужем.

Известно, что она была подругой для Сергея Довлатова и Иосифа Бродского.