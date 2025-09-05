В США уничтожат презервативы и медикаменты стоимостью в $10 млн

Огромная партия гуманитарной помощи, предназначавшаяся Бельгии, оказалась под угрозой уничтожения. Причина — нежелание передавать медикаменты бесплатно. Об этом также сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на зарубежный источник.

После закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) возникла неожиданная проблема: Штаты не могут передать Бельгии крупную партию гуманитарной помощи. Речь идет о 26 млн презервативов, миллионах противозачаточных таблеток и 50 тыс. препаратов для профилактики ВИЧ, общей стоимостью почти $10 млн.

Эти медикаменты предназначались для международных гуманитарных программ и хранились на складе в США. Однако теперь американская сторона предлагает передать их только на платной основе, что не по карману гуманитарным организациям. В итоге, вся партия может быть уничтожена, что обойдется американскому бюджету почти в $150 тыс.

