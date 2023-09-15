В США установлен новый рекорд по количеству инцидентов со стрельбой в школах

Количество инцидентов со стрельбой в школах Соединенных Штатов установило рекорд в учебном году 2021-2022, увеличив показатель почти вдвое по сравнению с 2020-2021. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информацию из Национального центра статистики образования.

Согласно информации центра, в 2021-2022 учебном году было зафиксировано 188 случаев со стрельбой. В то же время, в 2020-2021 году было зафиксировано только 93 случая.

Согласно этому отчету, школьной стрельбой считается инцидент, в котором пули попадают на территорию школы. Причина и количество жертв и время суток инцидента не учитываются. Уточняется, что учтены были даже случаи, произошедшии во время пандемии, когда школьники учились из дома.

По заверениям президента Штатов Джо Байдена, борьба со стрельбой в американских школах является приоритетом для его администрации. Несмотря на это, положительных изменений в статистике не замечается.