В США устроили ужин с Трампом и Маском и предложили участвовать в нем за миллион с гостя

Во флоридской резиденции президента США Дональда Трампа состоялся ужин с участием изобретателя Илона Маска. Желающим участвовать в мероприятии давали такую возможность с условием оплаты по $1 млн с человека. Об этом рассказал журнал Wired.

В личной резиденции Трампа Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде, состоялось закрытое мероприятие. Оно представляло собой ужин при свечах в присутствии самого Трампа. Там же присутствовал миллиардер Маск.

«Вы приглашены на ужин при свечах со специальным гостем — президентом Дональдом Трампом. Миллион долларов за место», — говорилось в приглашениях потенциальным участникам ужина.

Издание отметило, что именно в эти даты в расположенном рядом городе Палм-Бич проходило автомобильно-спортивное мероприятие Palm Event. На территории резиденции президента США также выставлялись различные дорогостоящие эксклюзивные модели автомобилей.

Отмечено, что ужин проводила организация Make America Great Again Inc, которая ранее поддерживала предвыборную кампанию Трампа. В этот раз во время мероприятия не велось никаких сборов пожертвований.

Ранее этот же журнал сообщал, что бизнесмены в США могут поужинать с Трампом, но это обходится в круглую сумму, которая доходит до $5 млн. Такая высокая цена объяснялась тем, что возможность личного общения с президентом является эксклюзивной и дорогостоящей привилегией.