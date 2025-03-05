Wired: ужин с президентом США Трампом стоит $5 млн

Американский журнал Wired сообщил , что ужин в компании президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго — удовольствие не из дешевых, способное обойтись бизнесменам в кругленькую сумму, вплоть до $5 млн.

Журнал сообщает, что недавно в Мар-а-Лаго прошел званый обед, участие в котором стоило каждому гостю $1 млн. В приглашениях подчеркивалось, что регистрация участников осуществляется в порядке поступления заявок, а количество мест строго ограничено.

Таким образом, возможность личного общения с президентом является эксклюзивной и дорогостоящей привилегией.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа и Лондона.