Wired: ужин с президентом США Трампом стоит $5 млн
Wired: бизнесмены платят Трампу $5 млн за эксклюзивный ужин в его резиденции
Фото: [flickr.com]
Американский журнал Wired сообщил, что ужин в компании президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго — удовольствие не из дешевых, способное обойтись бизнесменам в кругленькую сумму, вплоть до $5 млн.
Журнал сообщает, что недавно в Мар-а-Лаго прошел званый обед, участие в котором стоило каждому гостю $1 млн. В приглашениях подчеркивалось, что регистрация участников осуществляется в порядке поступления заявок, а количество мест строго ограничено.
Таким образом, возможность личного общения с президентом является эксклюзивной и дорогостоящей привилегией.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа и Лондона.