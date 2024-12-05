Лавров заявил о недоговороспособности США

Отношения с США, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, осложняются систематическим нарушением договоренностей со стороны Вашингтона. На пресс-конференции дипломат заявил, что американская сторона не придерживается взятых на себя обязательств, начиная с эпохи Холодной войны. Об этом пишет ТАСС.

Сергей Лавров напомнил, что ещё в 1989 году на встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Мальте были достигнуты определенные договоренности, которые, по его словам, остались нереализованными. Министр отметил, что американская политика не соответствует заявленным обязательствам, что на протяжении десятилетий создавало дополнительные трудности для диалога.

Особое внимание глава МИД уделил действиям НАТО. Он заявил, что несмотря на обещания о ненаращивании военного присутствия и недопущении доминирования одной организации на евроатлантическом пространстве, Североатлантический альянс действовал в противоположном направлении. Эти действия, считает дипломат, усугубили кризис в регионе и стали одной из причин конфликта на Украине.

Также министр коснулся вопросов, связанных с ОБСЕ. По его мнению, изначально задекларированные принципы равноправного сотрудничества были искажены, что подорвало доверие между странами.

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