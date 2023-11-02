В США впервые за 20 лет выросла смертность среди младенцев

Центр по контролю и предупреждению заболеваний Соединенных Штатов CDC заявил о возросшей смерти среди младенцев в стране за прошлый год. Данный показатель возрос впервые за 20 лет. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Согласно приведенной информации, за 2022 год смертность среди младенцев возросла на 3% по отношению к 2021 году. Уточняется, что расчеты были произведены на основе анализа данных о смертности на каждую тысячу новорожденных. Несмотря на рост показателя за последние 20 лет, в целом уровень сократился на 22% за этот же период.

Сообщается, что общее количество погибших младенцев составило более 20 тысяч в прошлом году. До этого, показатель не превышал отметку в 20000. Самая большая смертность была зафиксирована среди коренных жителей Аляски, а матерям большинства умерших младенцев – от 25 до 29 лет.

Самыми частыми причинами для смертей младенцев стали осложнения в ходе беременности и бактериальный сепсис, сообщили в CDC.