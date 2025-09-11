В США врач снял на установленные в туалетах скрытые камеры сотни коллег и пациенток

В штате Техас началось судебное разбирательство в отношении доктора Роберта Шрейдера, обвиняемого в установке скрытых камер в помещениях женских туалетов клиники Memorial Hermann в городе Те-Вудлендс. Инцидент, который может затронуть сотни пострадавших, вызвал широкий общественный резонанс.

Как стало известно следствию, Шрейдер, арестованный в конце августа, в течение определенного времени размещал устройства для скрытого наблюдения за потолочными панелями в нескольких санитарных комнатах. В распоряжении правоохранительных органов оказались видеодоказательства, на которых запечатлен сам медик в процессе установки одного из таких приборов.

Масштабы нарушения личного пространства могут быть огромными: под подозрением находится несколько сотен записей, на которых могли оказаться как коллеги врача, так и пациентки медицинского центра. Уже подано первое исковое заявление от одной из медсестер, требующей компенсации в размере одного миллиона долларов за причиненный моральный ущерб. Представитель потерпевшей отметила, что многие другие жертвы пока опасаются публично заявлять о своем праве на защиту.

Юристы предполагают, что в дальнейшем иск может быть расширен и направлен против руководства больницы, которое потенциально проявило халатность. Администрация медицинского учреждения Memorial Hermann The Woodlands отказалась от каких-либо комментариев по поводу ongoing судебного процесса.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии хирург установил в женских туалетах скрытые камеры и снял 460 коллег.