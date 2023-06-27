В США введут ограничения по отношению к ЧВК «Вагнер»

Стало известно, что уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки собираются ввести новые ограничения для российской частной военной компании. Об этом пишет URA.RU

Новостью поделился Мэттью Миллер, руководящий пресс-службой Государственного департамента. По его словам, которые были озвучены на трансляции брифинга, они продолжат принимать все необходимые меры для того, чтобы наконец привлечь группировку к ответственности.

Новые меры по привлечению «Вагнера» будут приняты в ближайшем будущем, а точнее – на этой неделе. Несмотря на это, ранее Вашингтон заявлял о своем отказе введения санкций в отношении ЧВК из-за нестабильной политической ситуации. По некоторой информации из источников в правительстве США, страна хотела подобным образом занять нейтралитет.