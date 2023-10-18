В США заявили, что если Зеленский не сбежит с Украины, то погибнет

У многих публичных личностей есть свое мнение об украинском лидере. Кто-то его не высказывает, а кто-то – Скотт Риттер.

Напомним, Скотт Риттер является экс-разведчиком ВС США. Стало известно, что он сделал новое заявление, беседуя с американским журналистом по имени Эндрю Наполитано. Таким образом, бывший морской пехотинец поделился своим мнением касательно Зеленского с ведущим Judging Freedom. Об этом также пишет RT.

По словам экс-разведчика ВС США, у президента Украины есть только два выбора, которые Риттер и озвучил. Первое – это остаться в стране. Но в этом случае, уверяет спикер, «он погибнет». Также Зеленский может выбрать второй вариант – сбежать в Майами. Так или иначе, все зависит только от него.

Также бывший морпех отметил, что ВСУ продолжают терпеть поражение, а ВС РФ оттесняют противника к Днепру.