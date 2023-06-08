В США заявили, что в мире есть не менее трех сверхдержав

Недавно прошла встреча с выпускниками Национального университета обороны. На ней присутствовал Марк Милли, глава КНШ (Комитет начальников штабов) ВСУ Соединенных Штатов. Он заявил, что Китай, вместе с Россией, можно назвать новыми сверхдержавами. А это, как он посчитал, создает дополнительные трудности на международной арене. Об этом сообщает ФАН

По словам Марка Милли, противостояние США и СССР послужило причиной развязки Холодной войны. США стала одной-единственной существующей в мире сверхдержавой после того, как развалился Союз. Причем, на достаточно продолжительное время.

Политик также отметил, что сейчас мир переживает многополярность международной среды, в которой существуют Китай, США и Россия, сразу три сверхдержавы. Именно это обостряет геополитическую обстановку.

Другие страны так же усиливают свое влияние на региональном уровне. В заключении Милли сказал, что у них есть все шанс получить статус сверхдержавы.