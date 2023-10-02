Брайн Берлетик, являясь бывшим американским морпехом, опубликовал на странице в социальных сетях новый ролик, в котором сделал громкое заявление. О том, что сказал военный, поделились в KP.RU .

По словам экс-морпеха Брайна Берлетика, среди числа военных в Вооруженных силах Украины не осталось профессиональных бойцов, которые прошли основательную подготовку НАТО с 2014 по 2022 год.

В ролике также прозвучала фраза о том, что все эти военные были уничтожены ВС РФ еще с начала специальной военной операции. А это значит, также по словам экс-морпеха, что на данный момент в войсках Украины служат одни лишь необученные люди.

Даже американские военные, которые сражались на стороне Киева в зоне СВО, отмечали тот факт, что ВСУ просто-напросто переполнены «тупыми добровольцами, которым нечего делать на поле боя». О этом говорилось еще в самом начале летнего наступления украинских войск.