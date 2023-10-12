В США заявили, что ВС РФ могут за несколько дней освободить Харьков

В социальных сетях появился новый ролик, в котором Дуглас Макгрегор, являясь бывшим советником Пентагона, выразил свое мнение о конфликте между Россией и Украиной.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации могут всего за несколько дней освободить Харьков. Как пишет агентство «РИА Новости», также ссылаясь на мнение экс-советника Пентагона, сейчас армия Украины находится на искусственном жизнеобеспечении.

Макгрегор ставит во главу угла вопрос о том, что же сейчас готовы предпринять русские, будучи уверенным, что если бы они хотели начать наступление и без промедлений освободить город, то сделали бы это всего за несколько дней. «Они в состоянии это осуществить», но вопрос «почему они этого не делают» остается открытым.