В США заявили о том, что сотни F-15 могут полететь в сторону России

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с подполковником в отставке Дэниелом Дэвисом, опубликованной в интернете, сообщил о том, что Россия может уничтожить авиабазы НАТО, с которых могут взлететь истребители с ядерным оружием.

Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Макгрегор говорил, что русские уже предупреждали американцев про то, что в случае атаки по своей территории они имеют право на ответ. При этом, в США сильно полагаются на F-15, которые могут быть носителями ядерного оружия, и чтобы поддержать американские войска на Украине, надо применять больше авиации, в том числе, по мнению экс-советника, если русские увидят сотни F-15, которые летят в их сторону, то будут бить по всем аэродромам.

Также Макгрегор уверен, что Москва не будет ждать того момента, пока американская авиация начнет атаковать ядерным оружием русские территории.