Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. В своем официальном телеграм-канале украинское ведомство сообщило, что градоначальнику ставят в вину организацию набора личного состава в Вооруженные силы РФ на территории столицы. Кроме того, Собянина обвиняют во введении мер поддержки российского оборонно-промышленного комплекса.

Эта акция стала частью системной работы СБУ, которая регулярно инкриминирует различным российским публичным фигурам противоправную, с ее точки зрения, деятельность. В список таких лиц традиционно попадают политики, военные, а также представители культуры. Параллельно президент Украины Владимир Зеленский подписывает санкционные указы против граждан и компаний, которых Киев считает вовлеченными в сотрудничество с Российской Федерацией. Сам Сергей Собянин никак не прокомментировал выдвинутые против него украинской стороной обвинения.

