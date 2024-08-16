В Старом городке Одинцовского округа открыли обновленную детскую площадку и воркаут

Воспользоваться ими может любой желающий от мала до велика. Теперь занятия спортом будут еще доступнее, а игры на площадке — куда веселее!

В церемонии открытия принимали участие не только юные жители Старого городка и их родители, но и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Событие сопровождалось игрой аниматоров. А еще гостей угостили вкусным мороженым!

Летом на объекте заменили старое резиновое покрытие, установили новые спортивные и игровые элементы. Также в поселке после модернизации открылся воркаут для занятий физкультурой у дома №9 по улице Заводская. К слову, площадь игрового городка достигает 511 квадратных метров, а воркаута — 241.

На площадке для деток установили игровой стол, различные карусели и качели, гимнастические комплексы и песочницы. Ну а для более старших ребят и взрослых в зоне воркаута оборудовали уличные тренажеры, шахматный и теннисный столы.

«Пусть новые площадки будут местом встреч, приятного общения и лучшим местом отдыха для ребят и их родителей. Старый городок – чудесное, очень уютное место. С появлением такого нового общественного пространства оно стало еще лучше и красивее», – отметил глава округа Андрей Иванов.

На церемонию открытия объектов также пришли депутаты Андрей Яцышин и Владимир Виницкий, директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова и представитель «Одинцовской Теплосети» Светлана Дейвис.