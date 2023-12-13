В Ставрополье фермерша заработала на нелегальном контактном зоопарке с альпаками более 30 миллионов

Предпринимательница Ирина Калюжная организовала в станице Темнолесская ферму альпак, которая стала местной достопримечательностью. Бизнесвумен решила превратить ферму в контактный зоопарк.

Погладить альпак и коз можно было за 800 рублей. За время работы ферма принесла доход в 33,4 млн рублей. Однако проблема была в том, что у Калюжной не было разрешения проводить подобные мероприятия.

С 2022 года на использование животных в культурно-развлекательных целях требуется специальная лицензия. Она обязательная для всех цирков и зоопарков.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело.